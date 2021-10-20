مفاجأة.. بايدن ربما يدخل فى منافسة محتملة مع ترامب بانتخابات 2024

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أظهر استطلاع أمريكي جديد للرأي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يدخل في منافسة محتملة مع سلفه دونالد ترامب في انتخابات عام 2024، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



ووفقا للصحيفة، فاز كل من بايدن وترامب بدعم 40% من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع - الذي أجرته كلية جرينيل الوطنية - وقال 14% إنهم سيصوتون لـ"شخص آخر"، بينما قال 1% إنهم لن يصوتوا، و4% قالوا إنهم غير متأكدين.

ولم يعلن أي شخص رسميا عن طموحاته لعام 2024 ، لكن بايدن لم يعط أي إشارات بأنه يخطط للاكتفاء بولاية واحدة، وقدم ترامب مؤشرات قوية بشكل متزايد على أنه يخطط لتقديم ترشح ثالث للبيت الأبيض في عام 2024.

ويقول الجمهوريون إنهم يرون أن بايدن معرض للخطر بشكل خاص، على الرغم من الانتظار لثلاث سنوات قبل أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

وقالت الصحيفة إن الأزمة الصحية المستمرة الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والركود الاقتصادي والانسحاب الفاشل من أفغانستان جعلت الحزب الجمهوري يشعر بوجود فرصة للنجاح في كل من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وفي السباق الرئاسي لعام 2024.

وإذا قرر ترامب عدم الترشح، يُنظر إلى عدد كبير من الجمهوريين على أنهم يستعدون لتقديم عرض لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، بما في ذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وغيرهم.