الكويت ترفع القيود عن المطعمين ضد كورونا

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء من جهة أخرى، إن مطار الكويت سيعود إلى العمل بسعته الكاملة بدايةً من 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012