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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت ترفع القيود عن المطعمين ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء رفع قيود مكافحة فيروس كورونا عن المحصنين.
وقال في مؤتمر صحافي نقله تلفزيون الكويت: "نحن أمام مسؤولية جديدة عنوانها الكويت بعد الجائحة".
ولم يقدم رئيس الوزراء مزيداً من التفاصيل.
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء من جهة أخرى، إن مطار الكويت سيعود إلى العمل بسعته الكاملة بدايةً من 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.