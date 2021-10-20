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الكويت ترفع القيود عن المطعمين ضد كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت ترفع القيود عن المطعمين ضد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء رفع قيود مكافحة فيروس كورونا عن المحصنين.

وقال في مؤتمر صحافي نقله تلفزيون الكويت: "نحن أمام مسؤولية جديدة عنوانها الكويت بعد الجائحة".

ولم يقدم رئيس الوزراء مزيداً من التفاصيل.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء من جهة أخرى، إن مطار الكويت سيعود إلى العمل بسعته الكاملة بدايةً من 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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