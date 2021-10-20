المملكة تدعو لاسترداد حقوق الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير ‏مصيره واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ‏القدس الشريف، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي وضعت خارطة ‏الطريق للحل النهائي في إطار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م.‏ جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية التي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، وأكد خلالها على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع ‏الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.‏



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