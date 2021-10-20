شكرا لقرائتكم خبر الحجرف يشيد بيقظة الدفاعات الجوية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاة جازان أمس، مجددا تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ومواقف فورية وحاسمة لوقف هذه الأعمال العدوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجرف يشيد بيقظة الدفاعات الجوية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.