شكرا لقرائتكم خبر الحجرف يشيد بيقظة الدفاعات الجوية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه المملكة، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاة جازان أمس، مجددا تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة، ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ومواقف فورية وحاسمة لوقف هذه الأعمال العدوانية.

