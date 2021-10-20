فلسطين تدعو لجنة التحقيق الدولية لمباشرة عملها

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على الأراضي الفلسطينية، متجاهلة جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها.
وتطرقت إلى التهجير القسري والإبعاد والطرد والتنكيل بحق المقدسيين، وعمليات ضم الأغوار المحتلة ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها.
وأضافت أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال تعد «استخفافا إسرائيليا رسميا بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وقراراتها، وانقلابا ممنهجا على الاتفاقيات الموقعة».
ورحبت الخارجية بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن أمس الأول، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتباره عقبة أمام السلام.
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