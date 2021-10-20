شكرا لقرائتكم خبر المعتصمون في العراق يشترطون الفرز اليديوي للانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت الاعتصامات التي نظمها معترضون على النتائج الأولية للانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق أمس يومها الثاني عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء، للمطالبة بإعادة النظر في النتائج المعلنة واتهام مفوضية الانتخابات بتزوير نتائجها.

وأغلق المعتصمون وغالبيتهم من أتباع الأحزاب والكتل الشيعية التي لم تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الحالي أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء بنصب عشرات الخيم والسرادقات.

وأجمع متظاهرون أن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام سيبقيان مستمرين لحين إعلان مفوضية الانتخابات إعادة العد والفرز يدويا «وكشف حالات التزوير والتلاعب التي رافقت العملية الانتخابية وطمئنة جمهور الأحزاب ومعرفة مصير أصواتهم».

ونشرت السلطات العراقية المئات من عناصر قوات الأمن لتعزيز الحماية لمكان الاعتصام والطرق المؤدية إليه وفي البوابة المؤدية للمنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد.

من جانب آخر أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أغلقت عملية تسلم الطعون والشكاوى.