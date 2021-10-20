المعتصمون في العراق يشترطون الفرز اليديوي للانتخابات

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وأغلق المعتصمون وغالبيتهم من أتباع الأحزاب والكتل الشيعية التي لم تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الحالي أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء بنصب عشرات الخيم والسرادقات.
وأجمع متظاهرون أن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام سيبقيان مستمرين لحين إعلان مفوضية الانتخابات إعادة العد والفرز يدويا «وكشف حالات التزوير والتلاعب التي رافقت العملية الانتخابية وطمئنة جمهور الأحزاب ومعرفة مصير أصواتهم».
ونشرت السلطات العراقية المئات من عناصر قوات الأمن لتعزيز الحماية لمكان الاعتصام والطرق المؤدية إليه وفي البوابة المؤدية للمنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق في حي الكرادة ببغداد.
من جانب آخر أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أغلقت عملية تسلم الطعون والشكاوى.
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