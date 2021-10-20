14 قتيلا في تفجير حافلة للجيش السوري

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول «تعرضت حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة»، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا وعدد من الجرحى، كما قامت عناصر الهندسة بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة بعد الانفجار.
وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية قالت إن الحافلة احترقت بالكامل وتعرضت بعض السيارات لأضرار خلال تواجدها بالمكان، وقال سكان يعيشون وسط العاصمة دمشق إن «الانفجار كان كبيرا وسمع صوته في أغلب أحياء العاصمة».
وأكد وزير الداخلية السورية اللواء محمد الرحمون في تصريح لوسائل إعلام سورية «ستتم ملاحقة الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت»، مؤكدا أنه «لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب، وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا».
وتعرف منطقة جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق بأنها من أكثر المناطق ازدحاما في دمشق، وتعتبر مركز تجمع وانطلاق الحافلات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالنقل داخل أحياء دمشق وضواحيها.
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