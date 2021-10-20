أمريكا تفضح شبكة قرصنة صينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة أمريكية للأمن السيبراني مجموعة قرصنة يشتبه أنها مرتبطة بالصين اخترقت شبكات هواتف محمولة حول العالم، واستخدمت أدوات متخصصة للوصول إلى سجلات المحادثات الهاتفية والرسائل النصية لدى شركات الاتصالات. وقالت شركة كراودسترايك، إن المجموعة التي أطلق عليها اسم «لايت بازين»، تعمل منذ 2016 على الأقل، لكنها رُصدت على نحو أكبر في الآونة الأخيرة، تستخدم أدوات كانت من بين تلك الأكثر تطورا التي تُكتشف.



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