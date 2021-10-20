عملية عسكرية للشرعية لاسترداد 3 مديريات يمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الثلاث التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية نهاية الشهر الفائت بمحافظة شبوة.

وأكد مصدر ميداني أن عملية التحرير انطلقت فجر أمس من مناطق الصفراء والسليم بمديرية عسيلان غرب المحافظة، وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على معسكر اللواء 163، وجبل السويدا، وأن المحافظ محمد بن عديو يشرف على سير المعارك، مؤكدة أن التقدم مستمر مع استمرار المعارك والاشتباكات.

وتسعى قوات الجيش والمقاومة لتحرير مديريات بيحان الثلاث (عسيلان وبيحان وعين)، وقطع طرق إمداد الحوثيين في مدينة «حريب» شرق مأرب.

وفي جنوب محافظة مأرب نشبت معارك عنيفة أمس بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى، ودحرت قوات الجيش والمقاومة الميليشيات من عدة مواقع جنوب المحافظة الاستراتيجية شمال البلاد، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يذكر أن الجيش اليمني تمكن أمس الأول من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضها ضد الميليشيات المدعومة من إيران، وخلال الفترة الماضية كثف الحوثيون هجماتهم على المحافظة الغنية بالنفط محاولين التقدم، بعد أن حاصروا منطقة العبدية، مانعين دخول الدواء والغذاء.

على صعيد متصل، شنت ميليشيات الحوثي اعتداء صاروخيا على مأرب، استهدف الأحياء والمناطق السكنية القريبة من معسكر الصحن شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أدى إلى إصابة 15 مدنيا بعضهم في حالة خطرة، وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية في تعز والحديدة ومأرب وسط صمت من المجتمع الدولي.

وكانت رابطة أمهات المختطفين أكدت أنها وثقت مقتل 268 مختطفا في سجون ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منذ عام 2016م.

وأوضحت عضو الرابطة ألفت الرفاعي أثناء مشاركتها في ندوة حقوقية بمدينة مأرب، أنهم وثقوا اختطاف ميليشيات الحوثي لـ8384 شخصا على الأقل بينهم 1504 تعرضوا للإخفاء، فيما تعرض 1273 مختطفا للتعذيب في سجون الميليشيات.

ووثقت الرابطة ـ بحسب الرفاعي ـ مقتل 65 مختطفا تحت التعذيب و15 آخرين قتلوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فيما قضى 188 مختطفا بالقصف والتصفية في أماكن الاحتجاز.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة إلى الضغط لإطلاق سراح المدنيين المختطفين تعسفا دون شرط أو قيد، وتنفيذ اتفاقية استكهولم والرياض، كما أوصت بتشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة في قضايا الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، للعمل على إظهار المخفيين قسرا وإطلاق سراح المختطفين وتمكينهم من حقوقهم القانونية وتقديم مرتكبي جرائم الإخفاء والتعذيب إلى المحاكمة وتعويض ضحايا الاختطاف والإخفاء والتعذيب.

اليمنيون المختطفون من قبل الحوثي:







8384 شخصا مختطفا منذ بداية الانقلاب.



1504 تعرضوا للإخفاء القسري.



1273 تعرضوا للتعذيب في السجون.



268 مختطفا قتلوا منذ بداية الانقلاب.



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