إدانة مستشار ترمب بازدراء الكونجرس الأمريكي

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وتبنت اللجنة بالإجماع قرارا يدين بانون بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الالتزام بمذكرة استدعاء للمثول أمامها اليوم، وسيحال القرار إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه قبل إحالة القضية إلى المحكمة. ويهيمن على مجلس النواب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن.
واستند ترمب إلى ما يعرف بالامتياز التنفيذي، وهو حق الرئيس في حجب بعض المعلومات عن الكونجرس أو المحاكم، وينص القرار الذي تم تبنيه على أنه حتى لو استطاع ترمب الدفع بمثل هذا الامتياز، فإن ذلك لن يعفي بانون من واجبه في الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، وذكر القرار أن رفض بانون ليس له أساس قانوني وينتهك المتطلبات القانونية.
واللجنة مكلفة بالتحقيق في ملابسات الهجوم الذي شنه مؤيدو ترمب في 6 يناير على مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي في واشنطن، ويشتبه في أن بانون كان على علم مسبق بخطط تنظيم احتجاجات عنيفة.
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