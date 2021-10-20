«الموت هو الذي يخشاني».. تسجيل صوتي منسوب لـ معمر القذافي قبل ساعات من مقتله

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت سائل إعلامية تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قائلة إنه تم تسجيله يوم مقتله في الـ 20 من أكتوبر عام 2011.

ووفقاً لصفحة "الحدث الليبى" بموقع "فيس بوك"، فقد قال القذافي في التسجيل الصوتي إنه "سوف يقوم بعمليه اقتحام لكسر حصار مدينة سرت"، متوقعاً مقتله فى تلك المعركة دفاعاً "عن العروبة والإسلام والمبادئ والقيم والعدالة في مواجهة العدوان والظلم"، على حد قوله.

وأشار القذافي إلى أن 40 دولة قامت بالعدوان على ليبيا، في ظل صراع دام 40 عاما من أجل الحق والعدل والكرامة، في وجه قوى البغي والعدوان، لافتاً إلى أن سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد قوات حلف الناتو والجماعات الإرهابية المتأسلمة، كان نتيجة خيانة.

ودعا الزعيم الليبي زوجته صفية، وابنته عائشة إلى الفرح والسعادة لأنة قادم على الموت بكل شجاعة وإيمان، مؤكداً أنه يفتخر ببلاده أمام العالم.

يشار إلى أنه في الـ 20 من أكتوبر 2011، أعلنت ليبيا مقتل زعيمها معمر القذافي، موضحة أنه لجأَ إلى أنبوب صرف كبير مع عدد من الحراس الشخصيين، لكن قوات المجلس الوطني الانتقالي وقتها عثرت عليهم وفتحت النار صوبهم وأصابته بالرصاص الحي في ساقه وظهره.