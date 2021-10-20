توتر فوق البحر الأسود.. مقاتلات روسية ترافق طائرات أميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2021 1:45 مساءً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو أرسلت مقاتلتين من طراز “سوخوي سو-30″، لمرافقة قاذفتي قنابل أميركيتين من طراز “بي-1 بي” فوق البحر الأسود، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وحدثت واقعة مماثلة يوم الأحد فوق بحر اليابان بعد أيام من واقعة أخرى مع مدمرة بحرية أميركية في الشرق الأقصى أيضاً.

وتسود حالة من التوتر في البحر الأسود منذ التدريبات العسكرية الأوروبية الأميركية مع أوكرانيا التي أغضبت روسيا، فمنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، تجري مناورات عسكرية، أطلق عليها “Sea Breeze 2021″، وتشارك فيها كل من أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا، ودول أخرى حليفة لواشنطن.

كما كانت السفارة الروسية لدى واشنطن دعت سابقا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن إجراء المناورات العسكرية في البحر الأسود، محذرة من أنها “تزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة”.

وترسل الولايات المتحدة بشكل دوري سفنا حربية إلى منطقة البحر الأسود لإظهار الدعم لأوكرانيا، ما يثير غالبا غضب موسكو.