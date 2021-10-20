الصحة السودانية تعلن تسجيل 9 وفيات و81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، تسجيل 9 وفيات و81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت، في بيان، أن 6 من وفيات كورونا كانت في العاصمة الخرطوم، و3 بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأشار البيان إلى وجود 81 حالة كورونا مؤكدة، 53 منها في الخرطوم، و8 بالولاية الشمالية، و12 بولاية نهر النيل، و2 بالنيل الأبيض، و2 بولاية كسلا، 3 بولاية الجزيرة، حالة بولاية شمال دارفور غربي السودان.

ونبه بيان وزارة الصحة السودانية، إلى وجود 875 حالة نشطة بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد.

وأخذ السودان كغيره من بلدان العالم نصيباً وافرا من الجائحة واجتاحته 3 موجات حادة نجم عنها آلاف الوفيات والمصابين.

وتنتظم البلاد عمليات تطعيم بلقاحات كورونا التي وصلت من دول صديقة ومانحة، لكن عملية التجاوب وأخذ الجرعات من المواطنين لا تزال ضعيفة، وفق مسؤولين.