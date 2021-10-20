13 قتيلاً حصيلة تفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

تسبب تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف صباح الأربعاء حافلة عسكرية في دمشق بمقتل 13 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكر الاعلام السوري، في حصيلة دموية هي الأعلى منذ سنوات.



وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق"، مشيرة الى أن "الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي 13 شهيداً وثلاثة جرحى".

وذكرت سانا أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير.