الرئيس يطالب بإدراج «سلام الشهيد» ضمن مراسم تخرج كلية الشرطة.. ويوجه رسائل للطلبة: «كونوا قدوة فى التعامل مع المسائل الأمنية ومثل رائع للناس فى الشارع»

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون "سلام الشهيد"، ضمن المراسم الخاصة بتخرج دفعات كلية الشرطة، قائلا: "مش هنسى أننا قولنا مرة كده في الكلية الحربية.. يبقى فيه ضمن مراسمها سلام الشهيد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة 2021 من كلية الشرطة: "سلام الشهيد زى ما يتعمل في الكلية الحربية.. ودى مراسم لابد أن نحافظ عليها.. ارجو من قائد ينادى بسلام الشهيد ويعظم سلام الشهيد ويكون أحد مراسم يتم اتباعها أثناء حفل التخرج من كلية الشرطة".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نصيحة للطلاب الخريجين من أكاديمية الشرطة، قائلا: "التعامل مع الرأي العام والشعب أمر ليس باليسير ولكن صورة رائعة جدا أن نكون ممثلين لوزارة الداخلية، فى كل القطاعات التى تتعامل مع المواطنين.. وأن قدوة ومثل ونحافظ عليه".

وأضاف الرئيس السيسى, خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: "التطوير اللى بنتكلم عليه في قطاع الشرطة.. تانى دفعة من حاملين الدراسات العليا من شباب وشابات كلية الحقوق والكليات المتخصصة لتطوير العملية التعليمية بحيث يكونوا من الحاصلين على الماجستير لتمكين قدرات أبنائها من الخريجين والعاملين في القطاع الشرطة.

وتابع الرئيس السيسى: "أتمنى لكم التوفيق.. خلى بالكم من نفسكم وخالى بالكم من زملائكم.. وأن تكونوا مثل عظيم ورائع للناس في الشارع".