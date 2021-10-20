شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" توافق على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على على إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني لإرسالها إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب ، وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك فيما يخص قطاع الطيران المدني.

وأكدت نورا على، رئيس اللجنة، أن اللجنة من خلال دورها الرقابى والتشريعى تعمل على متابعة خطة وزارة الطيران المدني بشأن تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز قدراته، وذلك انطلاقاً من وعي وإدراك اللجنة بأهمية قطاع الطيران المدني الذي لا يقل أهمية عن قطاع السياحة ودوره المباشر في زيادة معدلات السفر والسياحة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما اضافت أنه لا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية بدون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والاجراءات الأمنية المتطورة للارتباط الشديد بين قطاعي السياحة والطيران المدني.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة عمل اللجنة من قبل أعضاء اللجنة فيما يخص قطاع الطيران المدني، مشيرين إلى أنه سوف يتم دعوة وزير الطيران المدنى أمام لجنة السياحة والطيران لعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة فيما يخص تطوير منظومة تأمين المطارات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وكذلك تطوير وتحسين خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي، وفيما يخص أسعار تذاكر الطيران الداخلية تشجيعاً للسياحة الداخلية.

وأضافت رئيس اللجنة، أنه سوف يتم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات للاستماع إلى الوزراء والمسئولين المعنيين بوزارة السياحة والآثار لبحث ومناقشة الملفات والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة لوضع تصور لمستقبل السياحة فى مصر والعمل على تنشيط الحركة السياحية لعودة السياحة كاملة، كما تهدف اللجنة إلى دعم قطاع الطيران المدنى بما يتماشى مع المعايير الدولية.