شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنفذ مشروعات الصرف الصحى فى 654 قرية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مبادرة حياة كريمة نموذجا يحتذى به في تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية في مختلف قرى الجمهورية منذ بداية انطلاقها وحتى الآن، ونجحت المبادرة فى تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى فى 654 قرية.

ورصدت الدولة المصرية استثمارات تتخطى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتطوير القرى الأكثر احتياجا، ومن المتوقع مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من تطوير الخدمات لنحو 375 قرية فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان.

وتتضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تطوير 1381 قرية، فى 22 محافظة هى: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

وتستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم.