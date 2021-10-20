شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا عن توقيع اتفاقية الجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن توقيع اتفاقية الجلاء، جاء فيه أن 19 أكتوبر 1954 يعتبر يوم استقلال مصر عن المستعمر الإنجليزي، مضيفا أنه بعد كفاح وصراع بين شعب مصر وقوات الاحتلال وقع الزعيم جمال عبد الناصر وأنتوني نتنك وزير الدولة للشئون الخارجية البريطانى الاتفاقية التي قضت بخروج آخر جندي بريطاني من مصر في 18 يونيو 1956.

وأضافت التنسيقية فى تقريرها، أن الاتفاقية قضت بجلاء البريطانيين عن مصر خلال 20 شهر من توقيع الاتفاقية، وإلغاء معاهدة التحالف التي كانت قد وقعت في لندن عام 1936، وأقرت الحكومتان بحرية الملاحة في قناة السويس المصرية، كما أتفق الطرفان أن يتم الإجلاء علي ثلاث مراحل.

وتابع التقرير:"غادر آخر جندي بريطاني أرض مصر في 18 يونيو 1956، في نفس الوقت رفع العلم المصري لأول مرة علي مبني البحرية البريطانية نيفي هاوس ببورسعيد".