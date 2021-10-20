شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تشهد تخرج الدفعة الأولى من برنامج "ديوانى كفء" للعاملين بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، تخرج الدفعة الأولى من برنامج "ديواني كفء" للعاملين بديوان عام محافظة القاهرة والذي صمم خصيصًا ليتناسب مع احتياجاتهم لرفع كفاءتهم وإعدادهم لمعاونة متخذي القرار داخل المحافظة.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة خلال زيارته لمتدربى المحافظة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية أصبحت محل ثقة في كافة أجهزة الدولة.

وأشاد محافظ القاهرة بمدى جودة المحتوى الذي يقدم للمتدربين، مشيرا الى أن الأكاديمية أصبحت محل ثقة في كافة أجهزة الدولة وأن كل هذا المجهود المبذول في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطن المصري.