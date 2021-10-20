شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": تطوير المناطق غير الآمنة حول أحلام المصريين إلى حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما شهدناه خلال السنوات الأربعة الأخيرة لم نشهده على مدار عصور بالكامل خاصة فى ملف تطوير العشوائيات على وجه الخصوص، خاصة وأن القيادة السياسية تصدر توجيهات طوال الوقت لتطوير وترقية أحوال المصريين، وما يتم على الأرض ترجمة من أجل الوصول بالبلاد إلى دولة بلا مناطق عشوائية تماما.

وأضاف حمودة، أن تطوير العشوائيات حولت أحلام المصريين إلى حقيقة، وذلك من خلال توفير كافة أوجه وسبل الحياة الكريمة لهم، وإضفاء اللمسة الحضارية على مختلف المناطق السكانية، وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل خوض معركة إزالة العشوائيات، وإحلال التطوير العمراني والتنموي بديلا حضاريا عنها.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة،اليوم الثلاثاء، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية (صندوق تطوير العشوائيات سابقا) والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

ومن جانبه، قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن هناك مساعي مستمرة لإجراء بحث وافي ودراسات شاملة للمشروعات التي يتم تشييدها لنقل قاطني العشوائيات إليها، حيث يتم تلبية احتياجات من يتم نقلهم ومراعاة ذلك في اشتراطات المشروعات في الكثير من الأحيان، بناءا على عادات وتقاليد وطبيعة البيئة والسياق الذي قد يشعر معه المواطنون بالألفة وعدم الاغتراب.

وأشاد صديق بجهود ودعم النواب غير المحدود لجهود مكافحة العشوائيات، قائلا: أول من ساندني هم نواب لجنة الإسكان، كنت الجأ لهم على الدوام، ووجدت منهم كرجال دولة وطنيين كامل الدعم، مدوا لي يد العون، وكانوا سبب أساسي في نجاح الصندوق، البعض شكك في مصداقية الدولة في إمكانية حل مشكلة العشوائيات، لكننا الآن بصدد إنجازات وجهود تشمل التطوير والتنمية والتحسين إلى ما هو أفضل والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات و يكفل حياة كريمة للمصريين.



































