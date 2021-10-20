روسيا تدعو حركة "طالبان" لتشكيل حكومة شاملة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، حركة طالبان لتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل القوى السياسية الأفغانية.



وقال لافروف إنه "لا يمكن وصف الوضع في أفغانستان بأنه مستقر حتى الآن، ويحاول الإرهابيون الاستفادة من ذلك".

وأضاف: "هناك تهديد حقيقي بانتقال النشاط الإرهابي والمخدرات من أفغانستان إلى الدول المجاورة".

وتابع: "نأسف لعدم حضور الولايات المتحدة لمحادثات "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان".

وأعرب لافروف عن أمله أن يدعم المبعوث الأمريكي الجديد إلى أفغانستان نتائج محادثات "صيغة موسكو".

ومضى قائلا: "راضون عن المستوى الحالي من التفاعل مع حركة طالبان".

تجلس، اليوم الأربعاء، طالبان مع 10 دول على طاولة اجتماع في موسكو، في أهم لقاء دولي تحضره الحركة منذ وصولها إلى السلطة منتصف أغسطس/آب الماضي.

وتستضيف روسيا هذه المحادثات الدولية حول أفغانستان بحضور حركة طالبان، سعيا لتأكيد نفوذها في آسيا الوسطى والدفع في اتجاه التحرك ضد عناصر تنظيم داعش، الذين يحتشدون بحسب قولها في هذا البلد الهش.

المحادثات التي سيشارك فيها مسؤولون من عشر دول بينها الصين وباكستان، تأتي بعدما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن عناصر داعش الإرهابي، يحتشدون في أفغانستان لنشر اضطرابات في الجمهوريات السوفياتية السابقة الواقعة على حدود روسيا.