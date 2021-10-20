حاكم دبي خلال لقاء محمد بن زايد: لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل



والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل.. ولقاءات الأفكار الكبيرة.. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو 2020 … لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل .. ولقاءات الأفكار الكبيرة .. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله … حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها.

وتوقع بنك الاستثمار المصري بلتون، أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات في 2022 ذروته بدعم من فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها، أن يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الإماراتية، وتحديداً الإنفاق الخاص، والناتج المحلي الإجمالي غير البترولي، وإيرادات السياحة، إلى تحقق أعلى معدلات للنمو في الإمارات خلال عام 2022 بدعم من معرض إكسبو.

وبلغ عدد الزوار لمعرض إكسبو 2020 دبي أكثر من 771,477 زيارة حتى يوم 18 أكتوبر الجاري، بعد أن سجل في الأيام العشرة الأولى 411 ألفاً و768 زيارة.

وكشفت البيانات الحديثة أن نصف الزوار دخلوا بتذاكر موسمية ما يعكس الحماسة لزيارة إكسبو 2020 دبي وفعالياته العديدة. وزار أكثر من 100 ألف شخص إكسبو 2020 دبي مرتين بينما قام أكثر من 35 ألف شخص بثلاث زيارات.