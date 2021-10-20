عاجل.. زلزال جديد يضرب جزيرة "كريت" اليونانية

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

ضرب زلزال معتدل جزيرة "كريت" اليونانية، الأربعاء، وهو الأحدث في سلسلة من الهزات الأرضية، التي ضربت المنطقة.



وتستمر هذه التوابع في أعقاب زلزال بقوة 5.8 درجة وقع في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، الأربعاء، عن المعهد "الجيوديناميكي" في أثينا قوله أن الزلزال بلغت قوته 4.3 درجة، ووقع في الساعة 4:44 صباحا، بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومرات، شمال شرق بلدة "أركالوشوري" في منطقة "إراكليو" على عمق 11.7 كيلومتر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار خطيرة أو إصابات.

وكان زلزال قد وقع الثلاثاء قرب جزيرة كريت اليونانية وبلدات في جنوب غرب تركيا.

وبلغت قوة هذا الزلزال 6.1 درجة، ووقع عند الساعة 5.30 بتوقيت جرينتش صباح الثلاثاء. وكان مركزه في البحر على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب شرقي جزر مثل كريت وكارباثوس.