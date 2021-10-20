شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة ثوران بركان جبل آسو باليابان.. سحب الرماد تصل 3500 متر في الهواء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
انتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة ثوران بركان جبل آسو جنوب اليابان.
وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، فإن الثوران تسبب في قذف سحب كثيفة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 3500 متر فى الهواء.
ونقلت عن هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أنها حذرت سكان المنطقة المحيطة، من الاقتراب من البركان.
كما أنه لم يرد أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
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