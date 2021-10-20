مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال بقصف حكومي جنوب إدلب بسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

قتل 8 مدنيين بمدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، الأربعاء، جراء قصف صاروخي نفذته قوات الحكومة السورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد على موقعه الإلكتروني، إن ”أهالي وسكان محافظة إدلب بمنطقة خفض التصعيد، استفاقوا على مجزرة جديدة، حيث استشهد 8 أشخاص في حصيلة أولية، بينهم طفلان وسيدة جراء قصف بري نفذته قوات النظام صباح الأربعاء، على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي“.

وحسب المرصد، فإن ”عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 26 جريحا في حصيلة أولية، بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن شهداء آخرين“.

وتجدد القصف الجوي الروسي بعد توقفه لأسبوع كامل، إذ شنت المقاتلات الروسية صباح الأربعاء، 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت محيط النقطة العسكرية التركية بمنطقة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

في السياق، قصفت قوات الحكومة السورية بقذائف ”كراسنوبول“ روسية الصنع، مناطق في سرجة وقوقفين بريف إدلب الجنوبي، وكفرتعال بريف حلب الغربي؛ ما أدى لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة.

في سياق آخر، تسبّب تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف، صباح الأربعاء، حافلة عسكرية في دمشق بمقتل 14 شخصًا على الأقل، وفق ما ذكر الإعلام السوري، في حصيلة هي الأعلى في العاصمة السورية منذ سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه ”نحو الساعة الـ6,45 من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر السيد الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقًا بالحافلة“.

وأدى التفجير إلى مقتل 14 شخصًا وإصابة آخرين، وفق المرصد، وكانت سانا أفادت في وقت سابق بمقتل 13 شخصًا.