إيران.. حريق كبير في مدينة صناعية وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اندلع، صباح الأربعاء، حريق كبير في مدينة زرنديه الصناعية الواقعة بمحافظة مركزي وسط غرب إيران.



ونقلت وكالة "خبر أون لاين" الحكومية، عن حاكم بلدة المأمونية الصناعية وسط مدينة زرنديه، سيامك سليماني، قوله إن "النيران اشتعلت في جزء من وحدة لإنتاج مواد البناء، ووصلت إلى باقي الوحدات الإنتاجية الأخرى".

وأضاف سليماني "لم يتم احتواء الحريق بالكامل بعد عدة ساعات وأرسلت فرق الإطفاء من مدينة ساوة والمدن المجاورة".

وكشف عن إصابة اثنين من فرق الإطفاء بجروح، مؤكداً أن "قائد شرطة مدينة زرنديه أصيب بجروح أيضاً وجرى نقله إلى المستشفى خلال مشاركته بعمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق".

ولم يكشف سليماني عن أسباب الحريق، لكنه أضاف "لقد تسبب بخسائر مادية كبيرة وأضرار جسيمة في الوحدات الإنتاجية".

وتابع القول "إن سبب الحريق غير معروف ويجب التحقيق فيه من قبل خبراء، ولقد دمر المستودع وقاعة التعبئة للوحدة الإنتاجية ووقعت أضرار جسيمة".