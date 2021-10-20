شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكافحة الإرهاب.. دراسة تكشف نجاح العراق فى القضاء على الدواعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود مكثفة يقوم بها العراق من أجل مواجهة ومحاربة الإرهاب، وهو ما ظهر في الفترة الماضية من مواجهات قوية لمواجهة الدواعش، وخلال الساعات الماضية تم إلقاء القبض على علي سامي جاسم الجبوري، نائب الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وكشفت دراسة للمركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية أن الإرهابي سامي الجبوري مسؤول عن ديوان بيت المال في التنظيم الإرهابي، وتولي العديد من المناصب القيادية والأمنية في التنظيم، منها نائب أبو بكر البغدادي ونائب والي دجلة، كما أنه من المقربين لزعيم التنظيم الحالي عبد الله قرداش.

وتابعت الدراسة أن الإرهابي الجبوري وقع في قبضة الأمن العراقي في عملية خارج الحدود، وأن القبض على هذا الإرهابي يمثل ضربة لداعش في المنطقة ككل، ولفتت إلى أن العائدات المالية التي وجهها الإرهابي الجبوري، ساعدت في بناء داعش وهو من أهم العناصر الإرهابية الموجودة في التنظيم الإرهابى.

وأوضحت الدراسة، أن ثروات داعش كانت نتيجة سيطرته الواسعة على الأراضي في العراق وسوريا، فيما مثلت خسارته تلك الأراضي ضربة كبيرة لموارده المالية وقدرته على التنظيم، وأن القبض على الجبورى بمثابة ضربة نهاية لهذا التنظيم الإرهابي في العراق والدول المجاورة.