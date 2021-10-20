شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشروعات بمجلس النواب تقر خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى.

وأشار النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إلى ما انتهى عليه الاجتماع السابق من تقديم الأعضاء صياغة أفكارهم ومقترحاتهم التي دارت خلال مناقشات خطة عمل اللجنة، وإعدادها للعرض على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية.

وعرض مرعى خطة عمل اللجنة بالصياغة النهائية، ووافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على خطة العمل والاستراتيجية لدور الانعقاد العادي الثاني (2021/2022) من الفصل التشريعي الثاني في صياغتها النهائية، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس.

وأكدت اللجنة أنها علي أولوياتها متابعة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية تفعيله على أرض الواقع، والتواصل والمتابعة مع المحافظات وجهاز تنمية المشروعات للوقوف على الإجراءات التي اتخاذها لتطبيق القانون.