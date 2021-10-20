شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد المدة والاختصاصات أبرز اختصاصات لجنة البعثات والمنح الدراسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، عدد من الاختصاصات للجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات.
ووفقا للقانون
- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين ، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
- وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه ، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها.
- تحديد مدة البعثة.
- تحديد المخصصات المالية للبعثات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختصة أو القطاع المختص.
- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين ، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين ، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة.
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.