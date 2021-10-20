شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق التنمية الحضارية للنواب: الهجرة الداخلية أبرز أسباب انتشار العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن هناك 3 خطط للتعامل مع ملف العشوائيات، أولهما طويلة الأجل تعتمد على خلق فرص عمل فى الأقاليم للتصدى للهجرة الداخلية التى تعتبر من أهم وأبرز أسباب انتشار العشوائيات، وأخرى قصيرة الأجل تعتمد على التطوير وفقا لجدول زمنى، وثالثة قصيرة الأجل أيضًا قائمة على إزالة العشوائيات وإعادة البناء مرة أخرى على الفور.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن مركز رصد العشوائيات يعمل طوال الوقت على رصد تحليلي للمناطق العشوائية بالتفصيل، متابعا:" إن لم يكن لدينا حصر تفصيلى وتحديث وقتى لقاعدة البيانات لن نستطيع حل الأزمة أو التعامل معها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم، الثلاثاء، لمناقشة إنجازات صندوق التنمية الحضارية، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

ولفت رئيس الصندوق، إلى أنه قبل تنفيذ المشروعات بمختلف أنواعها يسبق هذه الخطوة عمل دراسة للمنطقة للوقوف على احتياجات المواطنين بها، سواء مشروعات تعليمية، خدمية، سكنية، وما شابه حتى لا يتم عمل مشروعات دون جدوى خاصة وأن الهدف من إقامة المشروعات تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وأن تكون إضافة حقيقة.