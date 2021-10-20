شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من التنسيقية يشارك بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والممثل في النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق عضوة مجلس الشيوخ، وشيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وريم القاضي مسؤل علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للأستثمار، وإبراهيم رمضان مدير مشروعات بوزارة المالية، والذي تصعد لمجموعة الـ Top 10 بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي برعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء.

شهد الوفد تسليم جوائز متعددة لمختلف القطاعات والفئات داخل المؤسسات الحكومية، التى تعمل على خلق التنافسية الشريفة داخل الجهاز الإداري للدولة، للوصول إلى جهاز كفء وفعال بالتزامن مع إنطلاق الجمهورية الجديدة.