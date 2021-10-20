شكرا لقرائتكم خبر عن 2021 عام انتهاء تطوير المناطق غير الآمنة.. تعرف على أبرز المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى غضون سنوات قليلة، نجحت الحكومة المصرية فى القضاء على أخطر ملف، وهو القضاء على المناطق غير الآمنة، والذى فشلت الحكومات السابقة فى حله أو حتى الاقتراب منه، فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، وأخذ على عاتقه القضاء على هذا الملف الذى يهدد حياة آلاف الأسر، ووضعه فى مقدمة الملفات، وحدد برنامجا زمنيا للقضاء على هذه الظاهرة، والحكومة تعمل ليلا ونهارا لتنفيذ تكليفات الرئيس، ما ساهم فى إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال فاعليات افتتاح مشروعات الإسكان البديل، السبت الماضي، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، في القضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطنى تلك الأماكن، موضحاً أنه قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة، قائلا "فإن ما بين 40 : 45% من سكان مصر كانوا سيعيشون في أماكن غير آمنة وغير مخططة، وهذه ستكون مشكلة كبيرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر بهذا الشكل".

ونرصد أبرز المعلومات عن عمليات التطوير للمناطق غير الآمنة وغير المخططة، وفق إعلان وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات:

- وضع خطة التطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل بإجمالى تكلفة 63 مليارا.

- إجمالى المناطق العشوائية الخطرة 357 منطقة على مستوى الجمهورية على مساحة 160.8 ألف فدان .

- 2021 عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين القاطنين بالوحدات السكنية البديلة.

- وضع استراتيجيات للتطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى.

- افتتاح مشروعات السكن البديل بـ11 منطقة.

- الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن.

- مناطق الافتتاح تضم 12415 وحدة (11380 وحدة – 1035 بيتاً) لتغيير حياة 65 ألف مواطن.

- 240 ألف أسرة استفادت من مناطق تطوير العشوائيات غير الآمنة خلال الفترة الماضية.

- عدد الأسر التي استفادت من البناء غير المخطط حوالي 500 ألف أسرة في المرحلة التي انتهت.

- من المقرر الانتهاء من تطوير كل المناطق غير المخططة عام 2030.

- تم الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً ويجرى العمل حالياً في 15 سوقاً آخر.