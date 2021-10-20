شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبيرة لـ"حياة كريمة" فى تنفيذ مبادرة سكن كريم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة في تقديم سكن يليق بالمواطنين منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن، وأطلقت الدولة المصرية مبادرة "سكن لكل المصريين"، والتي يتم من خلالها تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، عبر توفير تمويل يقدر بنحو 60 مليار جنيه من البنك المركزي لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة.

ونفذت الدولة عدد كبير من مشروعات الإسكان الاجتماعى حيث بلغ عدد الوحدات المنفذة فيها أكثر من 400 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، ويجري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه.

ورصدت الدولة المصرية استثمارات تتخطى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتطوير القرى الأكثر احتياجا، ومن المتوقع مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من تطوير الخدمات لنحو 375 قرية فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان.

وتتضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تطوير 1381 قرية، فى 22 محافظة هى: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.