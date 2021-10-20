شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالتأكد من المواصفات الفنية للطرق أثناء أعمال التنفيذ وليس بعد الانتهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعين متصلين، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة وحيد قرقر، وكيل اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، وذلك لاستكمال بحث ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى.

وأثنى أعضاء اللجنة ووكيلها على ما قامت به أمانة اللجنة من مجهود فى إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى بما يعكس رؤية وسياسة أعضائها، وعرض وحيد قرقر على النواب أهم النقاط والسياسات التنفيذية الواردة فى خطة عمل اللجنة والتى ستلتزم بها، وذلك وفق ما ورد فى خطة عمل اللجنة.

وقد أكد بعض النواب على ضرورة العمل على تفعيل دور المعهد الإقليمى للنقل النهرى والمختص بالتدريب، وذلك لرفع كفاءة العاملين به، والتأكد من المواصفات الفنية للطرق التى يتم إنشاؤها أثناء أعمال التنفيذ وليس بعد الانتهاء من المشروع، ورفع كفاءة المهندسين بمديريات الطرق على مستوى المحافظات للاستغناء عن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية فى استلام الطرق والتى تزيد من تكلفة إنشاء الطرق.

كما أشار الأعضاء إلى أهمية العمل على دعم الموازنة العامة للدولة لبند صيانة الطرق، وعقد اجتماع مع الهيئات التى تعانى من مشكلة فى نقص الموارد لبحث سبل تعظيم مواردها، والتوسع فى إنشاء مخازن تكون مخصصة للخطوط الملاحية بالقرب من الموانئ الجافة لتقليل حركة نقل الحاويات على الطرق الرئيسية.

ونوه النائب جمال حلمى السعيد إلى ضرورة التدقيق فى عملية استلام مشروعات الطرق المنفذة داخل المدن لما لاحظه من بعض التجاوزات والأخطاء الفنية فى العديد من الحالات أثناء استلام تلك المشروعات والتى تمثلت فى عدم تطابق المواصفات فى طبقات الأساس وعدم الاهتمام بتوصيل المرافق بالصورة المناسبة قبل تنفيذ أعمال الرصف.

وقد أكد النائب وحيد قرقر، رئيس الاجتماع على أن مقترح الخطة الذى وضعته أمانة اللجنة سيكون خارطة طريق تلتزم به اللجنة خلال هذا الدور والأدوار اللاحقة، كما ناشد أعضاء اللجنة بضرورة العمل جاهدين لتنفيذ جميع البنود الواردة فى خطة عمل اللجنة المعروضة.

وفى نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على مقترح خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى على أن يتم رفعها إلى مكتب المجلس وفقاً لللائحة.