شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر نقل بيانات شخصية عبر الحدود بدون ترخيص رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه فى هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية .

ونصت المادة رقم 14 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها .