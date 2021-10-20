شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش تحويل مركز حضرى بكفر طهرمس لمستشفى اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تحويل المركز الحضري بكفر طهرمس إلي مستشفى اليوم الواحد.

وانتقدت النائبة رشا أبو شقرة، توقف مستشفي بولاق الدكرور العام، مما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمرضي.

وعقب الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة بالجيزة، بأن المستشفي تحت التطوير، وأن خدمات الرعاية المركزة والحضانات وغيرها تعمل، باستثناء الأشعة المقطعية وجاري تجهيز مكان لها.

وبالنسبة للمركز الحضرى ومساحته نحو ألف متر، وتحويله إلي مستشفي اليوم الواحد، قال إن المكان لا يصلح لتحويله لمستشفي اليوم الواحد.

وعقبت النائبة رشا أبو شقرة، قائلة: "هذا الكلام غير صحيح، وغير حقيقي، المستشفي تعمل كلها عزل كورونا، وأنا ذهبت إلي المستشفي ووجدتهت متوقفة تماما، ولا يوجد أطباء، ولا خدمة صحية".

وتابعت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "المركز الحضرى مساحته ألف متر غير مستغلة، لماذا لا تستغل، وعلي أي أساس لا يصلح، أطلب من اللجنة توصية بتشكيل لجنة تنزل تعاين وتحدد هل تصلح أم لا".

وانتهت لجنة الشئون الصحية إلي التوصية بتشكيل لمعاينة موقع المركز الحضري لتحديد ما إذا كان يصلح لإنشاء مستشفي اليوم الواحد أم لا.

فيما، أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوي الجمهورية بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل، بناء على طلب النائب الذي تمسك بحضور ممثل عن المستشفيات الجامعية.