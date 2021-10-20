شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تستعرض محاور خطة عملها وتطالب بإصدار اللائحة التنفذية لقانون الزراعات التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ودارت المناقشات خلال استعراض التصور النهائي لخطة عمل اللجنة حول أهمية التعرف على نتائج الدراسات والجهود البحثية التطبيقية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية وإعداد خريطة صنفية بالمحاصيل المختلفة بما يتناسب مع الظروف المناخية وطبيعة التربة والمتاح من مقننات مائية، والتعرف على آليات ومحاور مشروع البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى وشتلات محاصيل الخضر والفاكهة محليًا والجهود البحثية المبذولة فى هذا المجال للقضاء على عشوائية استيراد التقاوى وسيطرة التقاوى الأجنبية على السوق المصرى وخفض فاتورة استيرادها بما يؤثر فى أسعار تداول الخضر والفاكهة.

وأشارت اللجنة إلي أن مشروع خطة عملها يشمل التعرف على أسباب تراجع دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى تقديم الدعم لصغار الزراع بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، وغياب دورها فى الإرشاد الزراعى، والتعرف على معوقات تصدير الحاصلات الزراعية وبرامج إنشاء وتجهيز المناطق اللوجيستية لتصدير الحاصلات الزراعية لزيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الدول العربية والأوروبية، وكذلك التعرف على سياسة البنك الزراعى المصرى فى دعم قطاع الزراعة وتقديم القروض الميسرة لصغار الزراع لمواجهة ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل الاستراتيجية من بذرة وأسمدة ومبيدات ودوره فى دعم أصحاب مزارع الدواجن تمويليًا للتحول من مزارع دواجن مفتوحة إلى مزارع مغلقة وتمويل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.

كما يتضمن الوقوف على محاور تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بالساحل الشمالى الغربى جنوب محور الضبعة، ومناطق توشكى وجنوب بحيرة ناصر، والذى يستهدف استصلاح نحو مليونى فدان، تضاف إلى الرقعة الزراعية لإنشاء مجتمع زراعى وصناعى لزيادة الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الزراعية والتصديرية، والتعرف على الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال اللجنة التنسيقية للنهوض بصناعة الدواجن لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والتغلب على العقبات التي تواجه الصناعه في الوقت الحالى.

كما يشمل مشروع خطة العمل، التعرف على إنجازات برامج إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى أحد محاور الميزان المائى للقضاء على الفجوة المائية ونتائج تنفيذ المشروعات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى للمصارف الأكثر تلوثًا (مصرف بحر البقر) لتوفير مياه الرى لاستصلاح واستزراع مساحات شاسعة بشرق قناة السويس تقدر بنحو 400 ألف فدان من أراضى سيناء، ومتابعة إصدار اللائحة التنفذية لقانون الزراعات التعاقدية لاستلام بعض المحاصيل الزراعية التى تمثل محور رئيسى فى الأمن الغذائى القومى المصرى.

وانتهت اللجنة إلى إعداد بيان لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى لعرضه علي رئيس المجلس.