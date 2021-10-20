شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بمجلس النواب توصى بإنشاء وحدة لعلاج الحروق بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سناء برغش، بشأن: خلو مستشفيات محافظة البحيرة بالكامل من وحدات رعاية مركزة للأطفال أو حضانات بأجهزة تنفس عالية التردد، وبشأن الانتهاء من تجهيز وتشغيل وحدة الحروق بالمعهد القومي الطبي.

وطالبت برغش، وزارة الصحة بتجهيز الوحدة وتشغيلها، موضحة أنها ستخدم محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وقد تأتي حالات أيضا من الإسكندرية، كما طالبت بزيادة حضانات الأطفال.

كما طالبت النائبة سناء برغش، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تعاين مبني المركز الطبي علي أرض الواقع.

وقال ممثل وزارة الصحة: "شكلنا لجنة لمراجعة التصميمات ومدي صلاحية المبني ليكون مبني طبي، وانتهت إلي أن المبني يحتاج لمبلغ من 250 - 270 مليون لتحويله لمبني طبي، وتوجد 27 حضانة وأحيانا يكون بينها حضانات متعطلة، والأفضل زيادة الحضانات في مستشفيات النساء والتوليد".

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة توصي وزارة الصحة والجهات المعنية، بإنشاء وحدة للحروق مؤقتا وتجهيز الأسرة فيها.

وشهد الاجتماع مطالبات من أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بالاهتمام بعلاج مرضي الحروق وأن يتم إنشاء مستشفي أو وحدات للحروق لتخفيف معاناة المرضي، كما طالبوا بزيادة عدد حضانات الأطفال.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، علي ضرورة سرعة افتتاح مستشفى كوم حمادة، وكشفت أن هناك 770 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولي للقاح كورونا في البحيرة، وأكثر من 220 ألف حصلوا على الجرعة الثانية.