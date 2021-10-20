28 % نموًا في المشتريات وسداد المدفوعات ببطاقة البنك الأهلي خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقالت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك حقق معدلات نمو في إجمالي قيمة استخدامات حاملي بطاقات الائتمان المختلفة

في المشتريات وسداد المدفوعات خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنسبة نمو 28% عن متوسط الاستخدامات الشهرية، بالتزامن مع إطلاق البنك حملة ترويجية لبطاقات الائتمان.

وأضافت في البيان اليوم الأربعاء أن عدد حركات مشتريات زادت بنسبة نمو 27% عن المتوسط الشهري لعدد الحركات قبل الحملة الترويجية.

وسلم كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لبطاقات الائتمان والتي أطلقها البنك في يوليو الماضي والتي حملت عنوان "نغنغة" ويبلغ عدد جوائزها 30 جائزة بواقع 30 فائزًا.

قال كريم سوس إن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك الخاصة بتنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي بين الأفراد خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي تقتضي مراعاة معايير الصحة العامة.

وأكد سوس حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.