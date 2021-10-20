دعوة للشركات المصرية والعالمية.. وزير الإسكان يستعرض مقترحات تشغيل وإدارة الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مقترحات تشغيل وإدارة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروع، والمنشآت والمرافق الذكية التى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر ضمن مكونات المشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والمكتب الاستشارى للمشروع.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجب إدارة وتشغيل مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، على أعلى مستوى لإدارة المشروعات المثيلة على مستوى العالم، وبما يتلاءم مع مستوى وطبيعة المشروع، الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، وللحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها بهذا المشروع القومى الهام.

وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق على توجيه الدعوة لكبرى الكيانات المصرية والعالمية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروع، وتقديم العروض لإدارة وتشغيل المشروع، طبقاً لأحدث النظم العالمية، كما تم عرض عدد من التجارب العالمية لإدارة وتشغيل المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).