ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجهزة المحمول بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالفيوم، تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص في خطف أجهزة المحمول من المارة بشوارع مدينة الفيوم، والاتجار في المواد المخدرة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم الفيوم " أول" بورود العديد من البلاغات بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بمباغتة المارة وخطف أجهزة المحمول منهم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد حسين طرفاية رئيس مباحث قسم الفيوم أول، وتبين أن وراء حوادث خطف أجهزة التليفون المحمول كل من" كريم.ي.د" 21 عامًا، و"أيمن.أ.ع" 23 عامًا.

جرى القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 أجهزة محمول، و 300 جرام من مادة الهيرويين المخدرة، ومبلغ مالي، فضلًا عن ضبط "فرد "خرطوش و5 طلقات والدراجة البخارية التي كانوا يستقلونها أثناء تحركاتهم داخل مدينة الفيوم.

أحيل المتهمان لنيابة بندر الفيوم والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.