الكهرباء تتيح نظاما جديدا باالموبايل لمتابعة الاستهلاك لحظة بلحظة والفواتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنه تم إطلاق وتفعيل خاصية الـ"css" الخاصة ببعض الخدمات الذكية من خلال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، موضحة أن هذا التطبيق يتيح لكل المستخدمين متابعة الاستهلاك من خلال الهاتف المحمول، فضلًا عن إمكانية الدفع بشكل إلكتروني.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية ومسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم تفعيل نظام الـCSS الخاصة بالخدمة الذاتية لعملاء منظومة العدادات الذكية شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم، موضحًا أن هذه الخدمة يتم التجهيز لها منذ ما يقرب من عامين، وتم تجربتها على عدد من مستخدمي العدادات الذكية؛ للتأكد من نجاحها قبل التطبيق.

وأضاف عبد الدايم، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن تطبيق css يتيح لمستخدمي العدادات الذكية متابعة الاستهلاك لحظة بلحظة من خلال الهاتف المحمول، علاوة على دفع الفواتير، بالإضافة إلى إرسال رسائل متابعة شهريًّا بإجمالي سداد قيمة الفاتورة وكل التفاصيل الأخرى.

وتابع المشرف على خدمات العدادات الذكية ومسبوقة الدفع أن هذه الخدمة تمكن المشترك من التحكم في الاستهلاك؛ نتيجة إرسال إشعارات يومية له بكمية الطاقة المستخدمة وموعد قطع التيار عنه في حالة عدم سداد الفاتورة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة توفر للمشترك كل احتياجاته ولن يكون في حاجة إلى الذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء.