في أول أيام تطبيق منظومة التشخيص عن بعد.. مناظرة 3 حالات أطفال بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى مناظرة ٣ حالات طب نفسي للأطفال خلال أول أيام تشغيل وحدة التشخيص عن بعد Telemedicine بمدينة طور سيناء داخل مستشفى الزهراء، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الدمرداش.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جرى تخصيص ٤ مراكز لتفعيل منظومة التشخيص عن بعد بجنوب سيناء، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة الكشف عن بعد، عن طريق تحديد وحدات للتشخيص عن بعد telemedicine.

وأشار إلى أن هذه الوحدات جرى تجهيزها بمستشفى الطور العام بوحدة الزهراء، ومستشفى شرم الشيخ الدولى، ومستشفى دهب المركزى، ومستشفى طابا المركزي، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أنه جرى تجهيز هذه المراكز بما يمكن الطبيب من فحص المريض في أي مكان ووقت، من خلال طبيب وسيط بمتابعة حالة المريض بأحدث الأجهزة الطبية.