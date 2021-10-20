بنك الكويت الوطني – مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة دي سكويرز وماستركارد لدعم التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

قام بنك الكويت الوطني مصر بالتعاقد مع شركة دي سكويرز لتطوير برنامج المكافآت – Program NBK Rewards- المستخدم حالياً بالبنك بالتعاون مع ماستركارد والذى من خلاله يتم منح عملاء

البنك من حاملى بطاقات MasterCard NBK الائتمانية نقاط مكافآت هدية على كل جنيه يقومون بصرفه بإستخدام تلك البطاقات.

وقال البنك في بيان صادر له اليوم الخميس إن شركة دي سكويرز قامت بتطوير هذا البرنامج بالتعاون مع ماستركارد ليكون قادراً على تحويل النقاط التى يتم تجميعها إلى قسائم شراء إلكترونية

يقوم العميل باستلامها على هاتفه المحمول ويستطيع استبدالها من خلال شبكة من المتاجر المتميزة.

وبحسب البنك يأتي ذلك إنطلاقاً من استراتيجية البنك وسعيه المستمر نحو تطوير منتجاته وخدماته المقدمه لعملائه خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونية وتعظيم القيمة التى يحصل عليها

العملاء عند إستخدامها، بما يحفزهم على زيادة الاستخدام

بشكل كبير وعلى نطاق أوسع كبديل لوسائل الدفع التقليدية.

قال عمر الألفى، رئيس قطاعات الأعمال ببنك الكويت الوطني – مصر، أن هذا الاتفاق بين البنك وشركة دي سكويرز وماستركارد إنما يعكس مدى حرص البنك على تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي

حاجة مختلف شرائح العملاء وتعظيم دور التكنولوجيا المالية فى الخدمات المصرفية، وذلك سعياً لزيادة قاعدة عملائنا تشجيعهم وتحفيزهم على الانضمام إلى النظام المالى الرسمى للدولة بما يدعم الشمول المالي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030،

وبما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الإقتصاد الرقمي ومن ثم إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقود.

وقالت قالت سلمي أبو حسين رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – مصر، أن هذا الاتفاق بما يقدمه من تطوير لبرنامج مكافآت بطاقات البنك، إنما يمثل حلقة جديدة فى سلسلة خدماتنا

المتطورة التى نسعى جاهدين لتقديمها لعملائنا بما يزيد من رضائهم وولائهم وإرتباطهم بالبنك والاعتماد بشكل كامل على بطاقات البنك فى جميع عمليات الشراء والتسوق المباشر أو عبر الإنترنت.

وأضافت أبو حسين أن البنك قد قام بإطلاق برنامج الولاء بالتعاون مع ماستركارد في عام 2017 ، ذلك البرنامج الذى يتيح لعملاء البنك تجميع النقاط واستبدالها بكاش باك أو استخدامها فى

السفر وحجز تذاكر الطيران على حسب رغبة العميل، وبذلك يكون NBK من البنوك القليلة فى السوق المصرى التى تقوم بتقديم مثل تلك الخدمة المبتكرة لعملائه.

وقالت أمنية مصطفى رئيس المنتجات وشرائح عملاء التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – مصر أن هذا التعاون بين البنك وشركة دي سكويرز وماستركارد له فوائد عدة على جميع مستخدمى بطاقات

البنك بمختلف أنواعها، حيث يمكن لحاملى بطاقات NBK ماستركارد الائتمانية استبدال النقاط التى قاموا بتجميعها من خلال التسوق بالبطاقات سواء داخل مصر

أو خارجها بقسائم شراء إلكترونية يمكن استبدالها من خلال المتاجر المشاركة بحيث يتسلم العميل كود القسيمة الإلكترونية على هاتفه المحمول فوراً بمجرد تسجيل الدخول وإختيار قيمة القسيمة

، ثم التوجه إلى هذا المتجر أو الجهة واستبدال القسيمة بمشتريات أو خدمات على حسب الجهة المختارة.

وأضافت أن بروتوكول التعاون مع شركة دي سكويرز يتضمن كذلك منح خصومات فورية تصل إلى أكثر من 30% لحاملى بطاقات البنك بجميع أنواعها سواء كانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات خصم مباشر

أو مدفوعة مقدماً وذلك بالكثير من المتاجر والفنادق والمطاعم وغيرها من الجهات والأماكن الخدمية الآخرى والموضحة أيضاً على الموقع الإلكتروني للبنك.

وقال مروان قناوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دي سكويرز إن إتاحة برنامج الولاء لعملاء البنك من خلال دي سكويرز يعطي البنك عنصر تفوق ويزيد من ريادته ومكانته في السوق المصري.