"سياحة وطيران النواب" توافق على خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا علي، رئيسة اللجنة، على إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني؛ لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي، في ما يخص قطاع الطيران المدني.

وأكدت النائبة نورا علي أن لجنة السياحة والطيران المدني من خلال دورها الرقابي والتشريعي تعمل على متابعة خطة وزارة الطيران المدني بشأن تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز قدراته، انطلاقًا من وعي وإدراك اللجنة بأهمية قطاع الطيران المدني الذي لا يقل أهمية عن قطاع السياحة ودوره المباشر في زيادة معدلات السفر والسياحة؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت علي أنه لا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية دون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والإجراءات الأمنية المتطورة للارتباط الشديد بين قطاعَي السياحة والطيران المدني.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة في ما يخص قطاع الطيران المدني، وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه سوف تتم دعوة وزير الطيران المدني أمام لجنة السياحة والطيران؛ لعرض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة في ما يخص تطوير منظومة تأمين المطارات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتطوير وتحسين خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي، وفي ما يخص أسعار تذاكر الطيران الداخلية؛ تشجيعًا للسياحة الداخلية.

وذكرت رئيس اللجنة أنه سوف يتم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات للاستماع إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين بوزارة السياحة والآثار؛ لبحث ومناقشة الملفات والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة، لوضع تصور لمستقبل السياحة في مصر والعمل على تنشيط الحركة السياحية لعودة السياحة كاملة، وتهدف اللجنة إلى دعم قطاع الطيران المدني بما يتماشى مع المعايير الدولية.