زلزال يضرب غربي الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب مساء الثلاثاء، غربي الجزائر.

ونقلت قناة “النهار” المحلية، عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “CRAAG”، أنه في حدود الساعة السابعة و51 دقيقة مساء وقعت هزة أرضية بشدة 2.9 درجة على مقياس ريختر ببلدية سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف.

وحسب مصالح الحماية المدنية للولاية، فإن مركز الهزة حدد في البحر على بعد 37 كلم شمال غرب سيدي عبد الرحمن الساحلية، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر تذكر، وفقا للقناة.

يذكر أن الجزائر شهدت زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في مارس الماضي.