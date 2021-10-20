انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط ضحايا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أفغانية.

وذكرت وكالة “آماج نيوز” الأفغانية، أن الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود.

وقالت وزارة الداخلية إن شخصا مجهولا ألقى قنبلة يدوية على سيارة مارة تابعة لعناصر حركة “طالبان”.

وأكدت الوزارة إصابة اثنين من عناصر الحركة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس إن “قنبلة ألقيت على سيارة لمجاهدينا (طالبان) وتسبب بإصابة اثنين منهم بجروح”.

من جهته، أكد مسؤول محلي من طالبان أن “قنبلة” ألقيت على سيارة للشرطة مشيرا إلى وقوع أربعة جرحى على الأقل. ووقع الانفجار حوالى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بحسب شاهد عيان.

وقال الشاهد أمين أماني (35 عاما) “رأيت سحابة دخان كبيرة من مرآة سيارتي والناس يفرون وتمكنت من مغادرة المكان”.

ومنذ وصولها إلى السلطة في 15 أغسطس تواجه حركة طالبان التي جعلت من إعادة الأمن إلى البلاد أولويتها بعد عشرين عاما من الحرب، موجة اعتداءات دامية يشنها تنظيم داعش. واستهدف تنظيم داعش، ولاية خراسان، في الأسابيع الماضية حركة طالبان والأقلية الشيعية الأفغانية.

الخميس الماضي، قتل مسؤول محلي من شرطة طالبان في هجوم بقنبلة على سيارته في أسد آباد شرق افغانستان.