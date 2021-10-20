“طالبان” تعلن تشكيل وحدة خاصة لمحاربة الشبكات الإجرامية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت حركة طالبان، عن تشكيل وحدة خاصة تحت اسم “فرقة منصوري”، لمحاربة الشبكات الإجرامية.

أعلن مسؤولون أمنيون في ولاية بلخ بشمال أفغانستان أن سلطات “الإمارة الإسلامية” التي أعلنتها “طالبان” شكلت وحدة خاصة من القوات لضمان الأمن في الولاية.

وقال كبير المسؤولين الأمنيين في بلخ، إن وحدة القوات الخاصة أطلق عليها اسم “فرقة منصوري”، وهي مزود بالأسلحة الحديثة، وستقوم بدوريات في عاصمة الولاية مدينة مزار شريف على مدار الساعة.

وأوضح أن مهامها تتمثل في محاربة الشبكات الإجرامية المختصة بالاختطافات والنهب والسطو المسلح، وذلك على خلفية تزايد أنشطة تلك الشبكات منذ سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس الماضي.

,وتواجه حركة طالبان، تحديات أمنية منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس وشنت منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا تنظيم داعش في كابل.

وانسحبت القوات الأميركية بالكامل من أفغانستان في شهر أغسطس الماضي، بعد صراع استمر 20 سنة وانتهى باستعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد.