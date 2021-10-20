إيران: العقوبات على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أن سياسة الحظر الأوروبية والأوروبية لن تؤدي لحل الأزمة السورية.

واعتبر علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن العقوبات الغربية على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وخلال لقائه استفان رافانان، ممثل إيطاليا الخاص بشؤون سوريا، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف، قال خاجي إن “الهدوء في سوريا سيؤدي إلى استقرار المنطقة، لكن سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية لا تصب في حل الأزمة السورية”.

وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى عودة النازحين واقتلاع جذور الإرهاب من سوريا.

وانطلقت قبل يومين الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، والتي تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

ومن المنتظر أن تقدم الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق للبدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري خلال الأسبوع الحالي.