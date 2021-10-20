زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية البريطانية للسعودية وقطر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

من المقرر أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ستزور السعودية وقطر هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية مع الخليج، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.

وأشارت الخارجية إلى أن تروس ستلتقي نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال جولتها.

ومن المقرر أن تناقش التعاون بشأن أفغانستان خلال زيارتها لقطر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتخذت بريطانيا الخطوات الأولى لإطلاق مفاوضات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي.

وقالت تروس، التي كانت تشغل منصب وزير التجارة سابقا: “أود أن تكون هناك علاقة تجارية واستثمارية مع الخليج، وفرصة للتعاون بشكل أوثق بشأن تبادل المعلومات بين الاستخبارات والتنمية والأمن والدفاع”.

وتسعى تروس منذ تعيينها في وزارة الخارجية، لتعديل وزاري الشهر الماضي، لتحقيق مآرب اقتصادية وتجارية إلى جانب تنفيذ جدول الأعمال الدبلوماسي والدفاعي والأمني، أملاً في تعزيز نفوذ بلدها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وستتناول الوزيرة أيضاً التعاون في ما يتعلق بأفغانستان مع قطر التي تستضيف محادثات بين “طالبان” ومسؤولين غربيين، منذ سيطرت قوات الحركة على الأوضاع في كابول.